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FETÖ'den ihraç edilen şahıs, öğretmen karısını 12'nci kattan aşağı attı

Esenyurt’ta psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir kişi, iddiaya göre, öğretmen eşi Sevde G’yi 12’nci kattan atarak ölümüne neden oldu. Şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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 Olay, sabah 04.30 sıralarında Esenyurt’ta bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya gören, B.G. (33) isimli şahsın TRT’nin eski çalışanı olduğu ve FETÖ soruşturması ile ihraç edildiği öğrenildi. Şahıs bir süre önce evlendiği öğretmen eşi Sevde G. ile dün gece bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen B.G. iddiaya göre, tartıştığı eşini evlerinin 12’nci katından aşağıya itti. Sesleri duyan site sakinleri kadını yerde görür görmez sağlık ve polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kadının hayatını kaybettiğini anladı. 
 
POLİSLERE BİR SÜRE KAPIYI AÇMADI
Edinilen bilgiye göre, polisler kadının düştüğü kata çıkarak kapıyı çaldı. İçeride bulunan B.G. uzun süre polislere kapıyı açmamak için direndi. Olay yerine adamın kendisinin atma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri çağrıldı. Bu sırada poliste olayla ilgili şüpheli kocayı ikna ederek gözaltına aldı. 
Öte yandan, gözaltına alınan kocanın soruşturmasının devam ettiği öğrenilirken, kadının kendisinin mi düştüğü yoksa kocasının mı ittiği ekipler tarafından araştırılıyor.

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