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FETÖ'den ihraç pilot üsteğmen Ankara'da yakalanarak tutuklandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan 6 yıldır aranan Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç pilot üsteğmen, Ankara'da yakalandı.

IHA19 Ocak 2024 Cuma 16:31 - Güncelleme:
FETÖ'den ihraç pilot üsteğmen Ankara'da yakalanarak tutuklandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde yer alan ve 6 yıldır firari olan Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç Pilot Üsteğmen F.T.'nin Etimesgut ilçesinde kayıtsız olarak kaldığı adres belirlendi. 17 Aralık günü söz konusu adrese düzenlenen operasyon sonucu F.T. yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında başkasına ait sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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