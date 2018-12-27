FETÖ'den yakalanan askerler sorgulamada itiraf ettiler

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütü mensuplarının kendi aralarında irtibat kurarken deşifre olunmaması için ankesör/büfe telefonlarını kullandıklarını ve bu suret ile ardışık arama yapıldığının tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimata istinaden, aralarında aktif olarak çalışan subay ve astsubaylar ile ihraç/emekli olmuş üst düzey subayların bulunduğu şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapan Terörle Mücadele Şube Müdrlüğü ekipleri, 27 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulamaları sırasında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, ankasör/büfe telefonundan mahrem abileri tarafından arandıklarını, buluşmalar gerçekleştirdiklerini ve grup halinde örgütsel toplantılara katıldıklarını itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtilirken işlemlerinin ardından adliyeye sevkedileceği belirtildi.

19 şüpheli yakalandı

Öte yandan, yine aynı gün FETÖ terör örgütünün gizli haberleşme sistemi ByLock kullandığı tespit edilen 39 kişiye yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılından alınan talimata istinaden Organize ve Mali Şube Müdürlüklerince başlatılan operasyonda şu ana kadar 19 şüpheli yakalandığı öğrenildi.