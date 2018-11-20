FETÖ´den yargılanan astsubay: Himmet ve evlilik vaadiyle soruları verdiler
Kastamonu'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Jandarma Astsubay Faruk G.´nin yargılanmasına başlandı. Tutuksuz sanık Faruk G., mahkemedeki ifadesinde, himmet ve evlilik vaadiyle astsubaylık sınav sorularını kendisine verdiklerini söyledi.
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