FETÖ´den yargılanan astsubay: Himmet ve evlilik vaadiyle soruları verdiler Kastamonu'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Jandarma Astsubay Faruk G.´nin yargılanmasına başlandı. Tutuksuz sanık Faruk G., mahkemedeki ifadesinde, himmet ve evlilik vaadiyle astsubaylık sınav sorularını kendisine verdiklerini söyledi.