FETÖ'den yargılanan Balyoz davası savcısı Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis
FETÖ'den yargılanan Balyoz davası savcısı Hüseyin Kaplan, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
- AA
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AYRINTILAR GELİYOR...
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