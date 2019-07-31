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FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılanan eski MİT mensubu İdris Karagöz, 8 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildi.

  • AA
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Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Karagöz ve avukatı katıldı.

Esasa ilişkin savunması sorulan Karagöz, kamuoyunda "patates hat" olarak bilinen örgütsel amaçlı operasyonel hat kullandığı iddiasını reddetti.

Karagöz, kullandığı iddia edilen "patates hat" ile kendi adına kayıtlı GSM hattının baz kayıtlarının eşleşmediğini ileri sürdü.

Yaklaşık 23 yıl MİT'te görev yaptığını belirten Karagöz, aleyhinde ifade veren MİT mensubu S.F'nin kendisine iftira attığını, FETÖ üyesi olmadığını söyledi.

Karagöz, mahkeme heyetinden tahliyesini ve beraatini talep etti.

Müzakerenin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı olan "Anayasa'yı ihlal", "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini casusluk amacıyla elde etme" suçlarından beraatına, FETÖ üyeliğinden ise 8 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Ayrıca Karagöz'ün tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

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