FETÖ'den yargılanan eski Yargıtay üyesi Karabeyeser'in tutukluluk hali sürecek

AA 17 Şubat 2022 Perşembe 15:41 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 15:44

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesince görülen duruşmada, tutuklu sanık Karabeyeser ile bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Önceki celse alınan ara kararlar gereği dava dosyasına gelen belgelerin duruşma zaptına geçirilmesinin ardından diyecekleri sorulan Karabeyeser, aleyhe hususları kabul etmediğini belirterek, tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini istedi.

Sanık avukatının beyanlarının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, Karabeyeser'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Verilen müzakere arasından sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, mahkeme heyetinin ara kararlarını açıkladı. Buna göre, sanık Karabeyeser'in uzun süre firari durumda olması ve kaçma ihtimalinin varlığı göz önünde bulundurularak tahliye talebi reddedildi ve tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dava dosyasının savcılığa gönderilmesini kararlaştıran heyet, davayı 29 Mart'a erteledi.

- HÜSEYİN KURTOĞLU DAVASI



Babası öldüğü için izin verilen Silivri Cezaevi'ndeki bir tutukluya iznini kullandırmadıkları gerekçesiyle jandarma görevlileri hakkında 2011'de dava açılmıştı. Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, o dönem kurmay albay olan Hüseyin Kurtoğlu ile görevi sırasında birlikte çalıştığı 5 personel, "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan mahkum edilmişti.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 14. Ceza Dairesi de bu kararı onamıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının karar düzeltme istemi üzerine dosyayı yeniden görüşen ve farklı heyetle toplanan Yargıtay 14. Ceza Dairesi, bu kez kararı bozmuştu. Yargılama sürecinin ardından kararın onanması yönünde alınan kararda imzası bulunan Yargıtay 14. Ceza Dairesinin üyeleri Necati Meran, Kenan Karabeyeser, Mehmet Ali Demirezici ve Esabil Saylak hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, üyelerle ilgili iddialar Yargıtay Başkanlık Kurulunda incelemeye alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski yüksek yargı mensupları hakkında hazırlanan fezlekelerde, FETÖ'nün kumpas davalarından sayılan Hüseyin Kurtoğlu davasında, örgüt mensuplarının, Kurtoğlu'nun terfisine engel olarak örgüt mensubu eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun generalliğe terfi etmesi için suç uydurup, Kurtoğlu hakkında mahkumiyet kararı verilmesini sağladıkları tespiti yapılmıştı.

Darbe girişiminin ardından hazırlanan iddianamelerde de Kurtoğlu yerine Celepoğlu'nun generalliğe terfi ettirilerek, Adana Jandarma Bölge Komutanlığına atandığı, bu kişinin de Türkiye'yi zor durumda bırakmayı amaçlayan MİT tırlarının durdurulması olayının asli faillerinden olduğu belirtilmişti.

Karabeyeser, FETÖ üyeliğinden hapis cezalarına çarptırılan Demirezici, Saylak ve Meran ile Hüseyin Kurtoğlu davasında onama kararı nedeniyle "görevi kötüye kullanma" suçundan Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde de yargılanıyor.