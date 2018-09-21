FETÖ'den yargılanan sanık, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı
Gümüşhane'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yargılanan sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
- AA
Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya örgütün kentteki öğrenci evleri ve kız öğrenci yurtlarından sorumlu olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık Nihal Çifçi'nin avukatı Zafer Çamkerten katıldı.
Duruşmada savunma yapan sanığın avukatı Çamkerten, müvekkili hakkındaki iddiaları reddederek, FETÖ'nün silahlı terör örgütü olarak ilan edilmeden önce toplumda "hizmet" ve "cemaat" olarak görüldüğünü ileri sürdü.
Çamkerten, müvekkili hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine ve tutuklanması için yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.
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