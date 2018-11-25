FETÖMETRE ile hainlerin kabusu olan komutan, Yunan oyununu bozdu

Fetömetre ile kripto FETÖ’cüleri tespit eden Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı şimdi de Yunanistan’ın hesaplarını bilimsel çalışmalarıyla bozdu. Cihat Yaycı Milli Savunma Üniversitesi’nde öğrencilere 21 Kasım 2018’de ‘Deniz yetki alanlarının önemi ve sorunlar’ konulu bir konferans verdi. Yaycı konferansta Libya ile karşılıklı kıyılarımız olduğu ve münhasır ekonomik bölge antlaşması imzalamamız yönündeki bilimsel makaleleri ve tezleri anlattı. Burada bilimsel sözleri FETÖ’cülerin desteğiyle Yunan medyasında çarptırılarak gündem yapıldı.

LİBYA PLANLARI ALT ÜST OLDU

Tümamiral Yaycı konuşmasında Yunanistan’ın Libya’nın deniz yetki alanlarını nasıl gasp ettiğini açıkladı. Yunanistan’ın deniz yetki alanlarını gasp ettiği bölgelerde gerginliği nasıl tırmandırdığını anlattı. Yaycı, 15’inci parselin Türk kıta sahanlığında 20’inci parsel ise Libya kıta sahanlığında olduğunu dile getirdi. Yaycı’nın bu açıklamaları Yunanistan’ın Libya sularındaki oyunlarını alt üst etti.

ERDOĞAN'A BAĞLILIĞINA DİKKAT ÇEKİYOR

Yunan basınında Yaycı’nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a bağlılığı ve Milli Savunma Bakanına yakınlığı anlatıldı. Başkan Erdoğan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’i kontrol etmek için en güçlü Türk donanmasını kurma fikri olduğunu belirttiler.

GÜNDEM TÜMAMİRAL YAYCI

Yunanistan’da yayınlanan Fileleftheros Gazetesi’nde şunlara yer verildi:

“Doğu Akdenizde Pax Turcana Planı: Amiral Cihat Yaycı’nın haritaları Kıbrıs Girit Rodos Meis ve Kerpeyi dikkate almadan Türk kıta sahanlığı talep ediyor.”

“Bu doktrinin babası halihazırda Türk Deniz Kuvvetleri’nde görev yapan ve 2011 yılında bu konuya ilişkin ilk haritaları hazırlayan Cihat Yaycı isimli Amiraldir. Amiral Cihat Yaycı’nın 2011 ve 2012 yılları arasında yaptığı çalışmalardan derlenen Bu haritalar kendisinin Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar’la olan yakınlığı dolayısıyla en son Libya ziyaretinde de gösterilmiş ve Türklerin resmi tezi haline gelmiştir.”

“Amiral Cihat Yaycı nın bu konudaki ilk makalesi güvenlik stratejileri dergisinde 2011 yılında yayınlanmış daha sonra Bilge strateji dergisinde 2012 yılında bu konudaki bir başka makalesi yayınlanmıştır Türk amiralin görüşlerine göre Akdeniz’de Kıta sahanlığı sınırlandırılmasında Anadolu ile Afrika kıyıları karşılıklı olarak ele alınmalı ve bu durumda Kıbrıs’ın batısı ve yunan Adaları Türk haklarını sınırlayan bir durumda kalmaktadır. Bu sebeple bu adalara Kıta sahanlığı gibi haklar tanınamaz.”

(Akşam)