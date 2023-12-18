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FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı yoluyla darbe planı... Bakan Tunç: Sahte delil üreterek hukuku yok saydılar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı yoluyla darbe planını değerlendirdi. Bakan Tunç, 'Sahte delillerle hukuk yok sayıldı, hükümet düşürülmek istendi. Yargıya darbe girişimi, Türkiye'yi vesayetin karanlığına döndürmeyi amaçlayan milli irade düşmanı aklın operasyonuydu.' dedi.

Sabah18 Aralık 2023 Pazartesi 07:43 - Güncelleme:
FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı yoluyla darbe planı... Bakan Tunç: Sahte delil üreterek hukuku yok saydılar
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, 17-25 Aralık darbe girişiminin, anayasal düzeni ve demokratik kazanımları yok etmeyi, Türkiye'yi vesayetin karanlığına yeniden döndürmeyi amaçlayan milli irade düşmanı bir aklın operasyonlarından biri olduğunu söyledi.

'HEDEFLERİ HÜKÜMETİ DÜŞÜRMEKTİ'

Sabah'ın haberine göre, Üzerinden 10 yıl geçen darbe girişimine ilişkin açıklama yapan Bakan Tunç, "Bu süreçte devlet içinde yuvalanmış FETÖ terör örgütü mensuplarınca yargı ve emniyet kurumları demokrasi dışı eylemlerin merkezi haline getirilmeye çalışılmış, sahte deliller üretilerek hukuk yok sayılmış, keyfi emir ve talimatlarla meşru hükümet düşürülmek istenmiştir. Tıpkı, 7 Şubat MİT kriziyle, Gezi kalkışmasıyla hedeflendiği gibi ülkemizin huzur, güven ve istikrarını hedef alan bu girişimin de karşısında durulmuş, aziz milletimizin desteğiyle bu kalkışmaya da geçit verilmemiştir" ifadelerini kullandı.

MİLLETE SİLAH DOĞRULTTULAR

FETÖ'nün, 17-25 Aralık'ta gerçekleştiremediği hain planını 15 Temmuz'da devreye soktuğunu kaydeden Tunç, "Karanlık FETÖ terör örgütü yargı ve emniyet içine sızmış elemanlarıyla gerçekleştiremediği hain planını 15 Temmuz'da bu aziz millete silah doğrultarak, tankları üzerine sürerek, uçaklarla bombalayarak hayata geçirmeye çalışmış, bu hain darbe girişimi de başta milletimizin şanlı direnişi, Anayasaya bağlı, milli iradeye saygılı yargı mensuplarımız, kahraman polisimiz ve vatansever askerimizle boşa çıkarılmıştır. Millet, vesayete boyun eğmediğini bir kez daha göstermiştir." diye konuştu.

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