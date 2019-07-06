FETÖ’nün 285 okulu TMV’ye devredildi

17 Haziran 2016’da TBMM tarafından çıkarılan 6721 sayılı kanun ile kurulan Türkiye Maarif Vakfı (TMV), yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluş oldu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından çalışmalarını yoğunlaştıran TMV, üç yıl içinde başarılarla dolu bir hikayeye imza attı.

TALİMAT ERDOĞAN’DAN

FETÖ’nün yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da finans ve insan kaynağını kesmek için Türkiye yoğun ve titiz çalışmalarına devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın özel talimatıyla Fetullahçı Terör Örgütü’yle (FETÖ) yurt dışı yapılanmasının eğitim ayağıyla mücadele için kurulan TMV, bir yandan FETÖ ile mücadele ederken bir yandan da gurbetçi çocukların ihanet şebekesinin tuzağına düşmemesi için projeler geliştiriyor.

BM DE TESCİLLEDİ

Son olarak Afganistan’ın başkenti Kabil ve Kandahar vilayetinde FETÖ’nün 5 okulu daha TMV’ye devredildi. Bu gelişmeyle birlikte iki ülke arasında 26 Şubat 2018’te imzalanan ve Birleşmiş Milletler (BM) Sekretaryası tarafından tescil edilen Uluslararası Anlaşmaya göre, ülkedeki 13 FETÖ iltisaklı okulun TMV’ye devri tamamlandı. TMV’nin üç yıllık kısa kuruluş tarihinde onlarca ülkede yüzlerce okul ve binlerce öğrenciyi FETÖ’nün elinden kurtardı.

TAM 18 ÜLKEDE DARBE

Bulundukları ülkelere eğitim kılıfıyla sızmak için beyinlerini yıkadığı öğrencileri kullanan FETÖ’nün 18 ülkedeki okullarını TMV devraldı. Etiyopya, Gine, Somali, Sudan, Kamerun, Kongo Halk Cumhuriyeti, Mali, Moritanya, Nijer, Tunus, Çad, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gabon, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti, Afganistan, Venezuela, Pakistan FETÖ okullarından temizlenirken aynı zamanda bu ülkeler gelecekteki kumpaslardan kurtarılmış oldu.

285 OKUL DEVRALINDI

294 okul ve 2 üniversitede eğitimi gören ve 36 yurtta kalan 30 binden fazla öğrenci FETÖ’nün eline düşmekten kurtarıldı. Finans ve insan kaynağı darbe yiyen ihanet şebekesi yurt dışında da kan kaybederken, MTV’nin devraldığı okullarda ülkesine ve dünyaya faydalı nesiller yetiştiriliyor.

TMV 55 ülkeye direktör atadı

TMV, bir yandan FETÖ ile iltisaklı diğer okullarının devralınması için devir teslim süreçlerini takip ederken diğer yandan da yeni okul açmak için protokol imzalayan FETÖ ile iltisaklı okulları tespit ederek gerekli girişimlerde bulunuyor. Stratejik Plan doğrultusunda belirlenen öncelikler çerçevesinde TMV, ilgili bakanlık ve diğer devlet kurumlarıyla istişare halinde dünya genelinde 100 ülkeyle resmî temas sağlanmış, 55 ülkeye direktör atayarak çalışmalarını sürdürüyor.