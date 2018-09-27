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FETÖ'nün sözde 6 ilden sorumlu kadın üyesine 9 yıl hapis

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan örgütün Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop ve Ordu illerinin sözde kadın sorumlusu Yurdagül Kurt (35), 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

  • DHA
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Samsun'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop ve Ordu kadın sorumlusu' olduğu ve şifreli haberleşme programı 'ByLock'a 'Gülnur' kod adını kullanarak 26 bin 174 kez giriş yaptığı tespit edilen ihraç öğretmen 28 Mart günü Amasya'da yakalanıp, gözaltına alındı.

30 Mart günü Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Yurdagül Kurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yurdagül'ün Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına bugün devam edildi. 'Örgüt kurma ve yönetmek' suçundan 7 ile 15 yıl arasında hapis cezası ile yargılanan Yurdagül, son savunmasını yaptı. Mahkeme heyeti, Yurdagül'ü 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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