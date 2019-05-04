24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ’nün ABD’deki sözleşmeli okullarına verilen milyarlarca dolarlık hibeler deşifre edildi

FETÖ’nün ABD’deki sözleşmeli okullarına verilen milyarlarca dolarlık hibelerin yöneticiler tarafından buhar edildiği, işlenen finansal suçlar ve FBI baskınları bütçe raporunda tek tek deşifre edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD’de her yıl sözleşmeli okullara ayrılacak hibe bütçelerinin hazırlanması öncesinde gerçekleştirilen ön izleme raporlarından en önemlisi yayınlandı. Eğitim alanında federal hükümete referans niteliği taşıyan raporları veren 14 STK’dan en önemlisi Network for Public Education adlı kuruluş, 35 sayfada FETÖ okullarına çok sert eleştiriler yöneltti: “Direksiyon Başında Uyumak” başlığıyla hazırlanan raporda, FETÖ’nün sözleşmeli okullarının kendi kazançlarını yükseltmek için her yıl daha fazla vergi aldıklarının ve kendilerine hibe edilen yüz milyonlarca dolarlık destek paralarıyla her türlü finansal suçu işlediklerinin altı çizildi. 
 
1 MİLYAR DOLAR BUHAR OLDU
 
Akşam'ın haberine göre; Raporda, geçtiğimiz yıl ABD federal ve eyaletler bütçelerinden sözleşmeli okullara 4 milyar dolar hibe edildiği ve bu paranın 1 milyar dolarlık kısmının kaybolduğu ya da eğitimle alakasız başka alanlarda kullanıldığı ortaya konuldu. Rapora göre kağıt üzerinde var olan ancak hiç açılmayan sözleşmeli okullar olduğu gibi, açılıp hibeyi aldıktan sonra aynı yıl içinde kapananlara da dikkat çekildi. Sözleşmeli okulların bütçe hibe talepleri ve açılışlarına ilişkin bir kontrol mekanizması olmadığı için FETÖ yöneticilerinin finansal suçları rahatlıkla işledikleri ve Eğitim Bakanlığı’nın bu konudaki uyarılarının yer aldığı çok sayıdaki müfettiş raporlarının eyaletler tarafından göz ardı edildiği ifade edildi. Rapordaki en önemli vurgulardan birisi de, söz konusu okullara verilen hibelerin miktarı arttıkça başarı oranlarının düşmesi oldu. 
 
OKULLARA PARA KISITLAMASI 
 
FETÖ okullarının bu ifadelerle rapora girmesi dünyaca ünlü Forbes dergisinde de haber oldu. Bu kapsamda bir yandan hazırlanan raporlar, diğer yandan söz konusu charter okullarına yapılan FBI baskınlarının artması, federal eğitim bütçesinde verilen hibe paralarında ciddi kesintiye gidilmesini öngörüyor. 
 
HEPSİ FETO İLE BAĞLANTILI 
 
Raporda 200’den fazla okulun her yıl yüz milyonlarca dolar hibe aldığı vurgulandı. Raporun 13. sayfasında başta Arizona Eyaleti'ndeki Sonoran Bilim Akademisi olmak üzere Fulton Bilim Akademisi, Magnolia, Harmony ve Horizon okulları ve Cosmos Vakfı’nın çok sayıda finansal suç işlediği ve hibe paraların yok olduğu anlatıldı. Okulların elebaşı Gülen ile bağlantılı olduğu da belirtildi.
 
ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, ‘Charter’ adı verilen FETÖ’ye ait okullardan birini ziyaret etmiş, daha sonra da sosyal medyadan bu okulu övmüştü. 

HDP´li vekile tokat gibi sözler: Siz farklı ülkede mi yaşıyorsunuz?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Suriye sınırına sevk edildiler

Suriye sınırına sevk edildiler

Facebook Kur’an-ı Kerim yakan Paludan'ın hesabını askıya aldı

Facebook Kur’an-ı Kerim yakan Paludan'ın hesabını askıya aldı

Pistten çıkarak nehre sürüklendi

Pistten çıkarak nehre sürüklendi

Kuzey Kore kısa menzilli füze ateşledi

Kuzey Kore kısa menzilli füze ateşledi

15 Temmuz şehidinin kızı hayatını kaybetti

15 Temmuz şehidinin kızı hayatını kaybetti

ABD'de FETÖ hibesi deşifre oldu

ABD'de FETÖ hibesi deşifre oldu

Yerel yönetimlerde yeniden yapılanma

Yerel yönetimlerde yeniden yapılanma

5 yıl sonra Çanakkale'de yakalandı

5 yıl sonra Çanakkale'de yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

Otomobilini yıkarken iki araç çarptı! Feci kaza kamerada...

Otomobilini yıkarken iki araç çarptı! Feci kaza kamerada...

Soluğu Dubai'de aldılar! Çiftlik Bank'tan sonra bu kez de Solucan Bank

Soluğu Dubai'de aldılar! Çiftlik Bank'tan sonra bu kez de Solucan Bank

İlk kez yenilebilir su tüketildi

İlk kez yenilebilir su tüketildi

Büyük Çamlıca Camisi resmen açıldı

Büyük Çamlıca Camisi resmen açıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA