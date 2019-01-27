Adana'da örgüt kurmak ve yönetmek suçundan 12 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ'nün Adana il imamı yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt kurmak ve yönetmek suçundan 12 yıl hapis hapis cezasına çarptırılan ve FETÖ'nün Adana il imamı olduğu değerlendirilen Eyüp Alıcı'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada Alıcı'yı Yurt Mahallesi'nde yakaladı. Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Alıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eyüp Alıcı'nın daha önce örgütün çeşitli okullarında da görev yaptığı öğrenildi.