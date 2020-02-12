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Güncel

FETÖ'nün ''adliye mahrem yapılanmasına'' yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı

Sivas merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'adliye mahrem yapılanmasına' yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA12.02.2020  10:40 - Güncelleme: 12.02.2020  10:40

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin adliye mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde bulunan ve "patates hat" olarak bilinen "operasyonel hat" kullandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bu kapsamda Sivas, Kayseri ve Aksaray'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, görevde bulunan zabıt katipleri R.D. ve A.Ü, infaz koruma memurları S.M. ve T.Y, ihraç edilen cezaevi müdürü H.Y, Sivas Sağlık Müdürlüğünden ihraç edilen E.Ç, muhasebeci M.D. ile A.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin Sivas Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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