FETÖ'nün ''adliye yapılanması''na Gaziantep merkezli operasyon: 9 gözaltı
Gaziantep merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin 'adliye yapılanması'na yönelik operasyonda, aralarında halen görevde olanların da bulunduğu 9 zanlı gözaltına alındı.
- AA
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, örgütün "adliye yapılanması" içinde yer aldığı ve aralarında halen görevde olanların da bulunduğu zabıt katibi, infaz koruma memuru ve teknisyenin de olduğu 9 şüpheli, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman ve Kilis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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