FETÖ'nün 'izdivaç imamı' hakkında karar verildi

31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4798
  • 6,1628
  • 263.048
  • 98581.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün Ankara 'izdivaç imamına' 12 yıl hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ankara 'izdivaç imamı' Ömer Lütfi Polat, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Polat ile avukatı katıldı.
 
Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.
 
Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Polat, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde olmadığını öne sürdü.
 
Polat, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyerek, aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu. 
 
Suçsuz olduğunu belirten Polat, beraatini talep etti. 
 
Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Yayla, heyetin kararını açıkladı.
 
Buna göre sanık Polat'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
 
Hükümle birlikte Polat'ın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.
 
- ANKARA İZDİVAÇ İMAMIYDI 
 
Sanık Polat hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün Ankara izdivaç imamı olduğu, aynı zamanda emniyet mahrem yapılanması içinde de faaliyette bulunduğu ifade edildi.
 
Polat'ın, FETÖ'den mahkum olan İç Anadolu Bölgesi "emniyet mahrem ünitesi izdivaç imamı" Mehmet Ümit Akbey'e bağlı olarak örgütsel faaliyetlerine devam ettiği, "Sadık" kod ismini kullandığı kaydedildi. 

Muş´ta nehirde 4 çocuğun boğulduğu piknikte çekilen görüntüler ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kuşadası Körfezi'nde korkutan deprem

Kuşadası Körfezi'nde korkutan deprem

FETÖ'nün 'izdivaç imamı' hakkında karar verildi

FETÖ'nün 'izdivaç imamı' hakkında karar verildi

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Benzin ve motorinde indirim

Benzin ve motorinde indirim

Ticaret savaşı kızışıyor... ABD'den Çin'e karşı yeni hamle

Ticaret savaşı kızışıyor... ABD'den Çin'e karşı yeni hamle

RTÜK Başkanı'ndan 'sansür' iddialarına yanıt

RTÜK Başkanı'ndan 'sansür' iddialarına yanıt

CHP'li başkan 'Osmanlı eseri istemiyorum!' diyerek iptal ettirdi

CHP'li başkan 'Osmanlı eseri istemiyorum!' diyerek iptal ettirdi

Pentagon 800 milyon dolarlık silah satışını onayladı

Pentagon 800 milyon dolarlık silah satışını onayladı
 

POPÜLER HABERLER

´Kaz Dağları´ yalanlarına tek tek cevap verdi

´Kaz Dağları´ yalanlarına tek tek cevap verdi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Türkiye'nin en kuzeyinde eşsiz gün batımı

Türkiye'nin en kuzeyinde eşsiz gün batımı

Özel yöntemlerle hazırlanıyor, lezzetiyle ilgi çekiyor

Özel yöntemlerle hazırlanıyor, lezzetiyle ilgi çekiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA