FETÖ'nün arama tarama mesulünün ByLock yazışmaları iddianamede

AA 27.01.2020 11:27 - Güncelleme: 27.01.2020 11:27

İlker Duymaz'ın, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanarak beraat eden Ali Üstünel'in, aynı mahkemede "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlarından yeniden yargılandığı davanın iddianamesine giren örgütün mahrem imamları ile ByLock üzerinden yaptığı yazışmalar dikkati çekti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgüt mensuplarının gizliliğe uymalarını sağlamak için iş yeri ve ikametlerinde denetimlerde bulunan, örgütsel materyallerin ortadan kaldırılması, gizlenmesi ve yok edilmesi görevlerini yapan kişinin örgütte ATM olarak tanımlandığı belirtildi.

İddianamede, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve "ByLock kullanmadığını" öne sürdüğü davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan sanık Duymaz'ın, örgütün Kayseri yapılanmasında yer aldığı ve buraya bağlı Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Sivas'a örgütsel faaliyet için seyahatler gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi.

İddianamede, Duymaz'ın 2016'da ByLock'taki mahrem imamlar grubuna gönderdiği e-postalarda, aralarında örgütün firari il imamı, eski milletvekili ve iş insanları ile yargılanıp ceza alan ve beraat eden önemli isimlerin ev ve iş yerinde yaptığı kontrollere ilişkin bilgiler verdiği kaydedildi.

Sanığın, iddianamede yer alan ve ByLock'tan mahrem imamlara gönderdiği mesajları şöyle:

- S.B. (örgütün firari il imamı) yurt dışında. Akif bey (mahrem imam), A.H'nin (yargılanıp hapis cezası aldı) evine baktım. İ.M'nin (firari iş insanı) 2 ay önce bağ evi ve iş yerine baktım. Ondan sonra da yurt dışına çıkmış.

- Kerem bey (mahrem imam), A.T'nin (yargılanıp hapis cezası aldı) sadece evine baktım.

- Akif bey, Y.K'nin (yargılanıp hapis cezası aldı) ikamet adresi İzmir gözüküyor. M.A'ya bakmadım. Ö.D'ye bakmadım, şu an irtibatı yokmuş.

- Akif bey, Z.B'ye bakmadım. A.Ö'nün (firari eski milletvekili) sadece iş yerine baktım, evine Ferhat bey (mahrem imam) bakacakmış.

- Akif bey, H.B'ye (yargılanıp hapis cezası aldı) bakmadım. A.R.G'ye bakmadım.

- Kerem bey, Ş.Y. AKP'ye geçmiş, bize gelip gitmiyormuş. B.Ü'ye (yargılanıp hapis cezası aldı) bakmadım Kerem bey. Ali Üstünel'e bakmadım. Ş.A.T. (firari) yurt dışında. M.A.U. yurt dışında, sadece evine baktım. M.A. Ankara'da.

- Akif bey, M.K, M.F'nin (yargılanıp hapis cezası aldı) ev ve iş yerine baktım. M.A. eski mütevelli, A.H. üzerinden ulaşılacak. K.B.Ö'ye bakmadım.

- Akif bey, R.Y'ye bakmadım, sıkıntılı bir adammış. E.K'nin (yargılanıp hapis cezası aldı) sadece bir iş yerine baktım. Kerem bey, Ş.K'ye bakmadım.