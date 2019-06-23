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FETÖ'nün askeri mahrem imamı yakalandı

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün askeri mahrem imamı olduğu iddiasıyla bir kişi yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Konya adli makamlarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan aranan ve Rize'de doktorluk yaptığı belirlenen FETÖ/PDY'nin askeri mahrem imamı O.S.B, Trabzon'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından O.S.B, Konya'ya gönderildi.

Öte yandan, ByLock kullanıcısı olan ve meslekten ihraç komiser yardımcısı T.K. da gözaltına alındı.

Gözaltındaki şahsın işlemleri KOM Şube Müdürlüğünde devam ediyor.

''Ben öğretilmiş bir adam değilim.''

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