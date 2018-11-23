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Tekirdağ merkezli 25 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 8 tutuklama

Tekirdağ merkezli 25 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 8'i daha tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 8'i tutuklandı, 3'ü savcılıkça 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylelikle gözaltına alınan 45 şüpheliden 17'si tutuklanmış, 3'ü savcılıktan 21'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış oldu.

Bu arada, 14 zanlının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltındaki 3 şüphelinin işlemleri sürüyor. Bir şüpheli ise başka bir davayla ilgili il dışına gönderildi.

- Operasyon

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK'daki askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen 20 subay ve 30 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Tekirdağ merkezli 25 ilde gerçekleştirdiği operasyonda, 50 şüpheliden 45'i gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 9'u tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 

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