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FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanmasına' operasyon

Sivas merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 4 asker ile tıp fakültesi öğrencisi gözaltına alındı.

  • AA
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Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 5 zanlı yakalandı.
 
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 astsubay ve 1 uzman erbaş ile tıp fakültesi öğrencisi bir kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Çankırı, Hakkari, Kırklareli, Diyarbakır ve İzmir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütün mahrem imamı olduğu ileri sürülen tıp fakültesi öğrencisi H.B, astsubaylar A.E, A.K. ve S.Ç. ile uzman erbaş H.İ. gözaltına alındı.
 
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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