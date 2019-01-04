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FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanmasına' operasyonda 8 gözaltına alındı

Kayseri merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 'askeri mahrem yapılanmasına' yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 8 kişi yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün "mahrem imamları" tarafından bakkal ve büfelerdeki ankesörlü telefonlardan ardışık aranan, askeri okullardan ilişiği kesilen öğrencilere yönelik operasyon başlattı. 

Haklarında yakalama kararı verilen 8 şüpheliye yönelik Kayseri merkezli İstanbul ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda O.F.A, Y.D, A.G, T.T. E.G.Ü.B. F.Ç. ve A.C. yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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