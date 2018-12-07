FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon düzenlendi
Elazığ merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
- AA
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 4 Aralık'ta Elazığ, İstanbul, İzmir, Denizli, Kayseri ve Adıyaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları tespit edilen 4'ü muvazzaf, biri emekli, biri görevinden ihraç edilen 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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