Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 4 Aralık'ta Elazığ, İstanbul, İzmir, Denizli, Kayseri ve Adıyaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları tespit edilen 4'ü muvazzaf, biri emekli, biri görevinden ihraç edilen 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.