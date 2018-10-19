FETÖ'nün askeri öğrenci sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün TSK mahrem yapılanması içerisinde askeri öğrenci sorumlusu olarak faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Malatya, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Konya'da daha önce belirlenen 10 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan bir zanlı ise aranıyor.