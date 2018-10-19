Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün askeri öğrenci sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı

Malatya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün TSK mahrem yapılanması içerisinde askeri öğrenci sorumlusu olarak faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Malatya, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Konya'da daha önce belirlenen 10 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan bir zanlı ise aranıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Haftanın vizyon filmleri

Haftanın vizyon filmleri

Dünyanın en iyi stadyumları açıklandı

Dünyanın en iyi stadyumları açıklandı

Khabib Nurmagomedov-Floyd Mayweather maçı için çılgın rakam

Khabib Nurmagomedov-Floyd Mayweather maçı için çılgın rakam

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA