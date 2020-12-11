FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 5 tutuklama

AA 11 Aralık 2020 Cuma 12:51 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 12:51

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 50 ildeki FETÖ'nün askeri yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli 7 astsubayı 8 Aralık'ta şafak vakti adreslerine düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyete getirilen zanlıların, FETÖ’nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonla görüştükleri öne sürüldü.

Suçlamaları kabul etmeyen Alim Ç, Onur Ö, Savaş A, Servet T, Özkan Ö, Rıdvan Z. ve Murat S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan Alim Ç, Savaş A, Servet T, Özkan Ö. ve Murat S, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Onur Ö. ve Rıdvan Z. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

