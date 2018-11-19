Eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında bulunduğu 21 kişinin yargılandığı FETÖ davasına devam edildi

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tanıklar dinlendi.

Mahkeme, duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Genelkurmay Adli Müşaviri eski tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı için tanıklık yapan ve "Yörük Ali Paşa" olarak bilinen emekli Tuğgeneral Ali Aydın'ı dinledi.

Aydın, "Balyoz davası"nda yargılandığını, 32 ay hapis yattığını ve 18 yıl ceza aldığını, Yargıtayda beraat ettiğini anlattı.

"FETÖ ile benim kan davam var. Onun için benim ufacık bir kuşkum olsa FETÖ'den yargılanan bir insan için gelip ifade vermem." diyen Aydın, Hayrettin Kaldırımcı'nın 1979, kendisinin de 1980 mezunu olduğunu bildirdi.

Hasdal'da tutukluyken tek tip elbise giydirildiğini, hastaneye muhafızlarla götürüldüklerini ve kendilerine kötü muamele yapıldığını anlatan Aydın, yine bu cezaevinde o dönem savcı olarak görevli Hayrettin Kaldırımcı'nın inisiyatif kullanması sonucu açık görüş yapabildiklerini, kötü muamelenin önüne geçildiğini dile getirdi.

Aydın, savcı Zekeriya Öz'ün kendilerine nefes aldıran Kaldırımcı'yı da tehdit ettiğini ifade ederek, "Siz bir de bunlara yüzme havuzu yapın da yüzsünler." dediğini öğrendiğini belirtti.

Cezaevindeyken de Kaldırımcı'nın üç kez ziyaretine geldiğini belirten Aydın, daha önce kendisinin ve Kaldırımcı'nın, milliyetçi ve ülkücü kimlikleri dolayısıyla da tutuklandıklarını, suçsuzlukları ortaya çıkınca bırakıldıklarını söyledi.

Aydın, cezaevinden sonra Hayrettin Kaldırımcı ile görüşmeye devam ettiğini dile getirerek, 15 Temmuz'dan iki gün önce ziyarete gittiği Genelkurmay'da FETÖ ile ilgili açılan konu üzerine, örgüt üyelerinin hala görevde olduğunu söylediğini bildirdi. Kaldırımcı'nın da bunun üzerine peyderpey onların atıldığını ifade ettiğini bildiren Aydın, onun yakın zamanda düzenlenecek YAŞ'ta da büyük bir tasfiye yapılacağından bahsettiğini ancak iki gün sonra darbe girişiminin yaşandığını kaydetti.

Aydın, "Bana görev verseler, Fetullah Gülen'i öldür deseler öldürürüm. Ömrümün sonuna kadar cezaevinde yatmaya razıyım." diye konuştu.

Hayrettin Kaldırımcı'nın ağabeyi Nurettin Kaldırımcı ile kardeşi Murat Kaldırımcı da tanıklık yaptı.

İtirafçı tanık, FETÖ bağlantısından bahsetti

Başka bir davada yargılanırken etkin pişmanlıktan faydalanan Ö.S.Ö. de SEGBİS vasıtasıyla dinlendi.

Ö.S.Ö, 2014 Temmuz'da Van'a askeri hakim olarak atandığını, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da sıkıyönetim listesine istinaden tutuklandığını söyledi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak 15 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığını anlatan Ö.S.Ö, bu duruşmanın sanıklarından Erhan Alp'i tanıdığını, onunla Van'da çalıştıklarını, onun savcılık, kendisinin ise mahkeme kısmında olduğunu dile getirdi.

Ayrıca tutuklu bulunduğu sırada Alp ile aynı cezaevinde ve koğuşta kaldıklarını ifade eden Ö.S.Ö, kendisinin FETÖ bağlantısı olduğunu, Erhan Alp'in de bu örgütle bağlantısı bulunduğunu ileri sürdü.

Ö.S.Ö, cezaevinde kaldıkları sırada konuştukları Alp'in, harp okulundaki öğrencilik döneminde öğrenci baktığını, öğrencilerle ilgilendiğini, meslek döneminde de örgütte öğretmen veya üst konumda olan Mahmut isimli bir şahısla ve Hasan Kayran isimli askeri savcıyla faaliyet yürüttüklerini söylediğini bildirdi.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığını anlatan Ö.S.Ö, Alp'in de ByLock kullandığını söylediğini ve bunu komşusunun interneti aracılığıyla yaptığını beyan ettiğini öne sürdü.

Tutuksuz sanık Erhan Alp ise söz alarak tanığın beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

Alp, "Kendisi de 16 Temmuz’da tutuklanmış, itirafçı olana kadar cezaevinde kalmıştır. İsim vererek kendisini kurtarmaya çalışan bir arkadaş." diye konuştu.

Tanık beyanlarının ardından mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, daha sonra sanıklara söz hakkı verdi.

Duruşmaya devam ediliyor.