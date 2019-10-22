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FETÖ’nün askeri yargıdaki yapılanmasına yönelik davada istenen cezalar belli oldu

Eski Genelkurmay Adli Müşaviri Hayrettin Kaldırımcı ile Hukuk İşleri Müdürü Muharrem Köse'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

  • AA & İHA
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FETÖ’nün askeri yargıdaki yapılanmasına yönelik 21 sanık hakkında açılan davada eski Hakim Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı ve eski Hakim Albay Muharrem Köse’nin de aralarında bulunduğu 6 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

13 sanığın “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 15’er yıla kadar hapsi, firari 2 sanığın ise dosyasının ayrılması talep edildi.

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