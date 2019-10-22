FETÖ’nün askeri yargıdaki yapılanmasına yönelik davada istenen cezalar belli oldu
Eski Genelkurmay Adli Müşaviri Hayrettin Kaldırımcı ile Hukuk İşleri Müdürü Muharrem Köse'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
- AA & İHA
FETÖ’nün askeri yargıdaki yapılanmasına yönelik 21 sanık hakkında açılan davada eski Hakim Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı ve eski Hakim Albay Muharrem Köse’nin de aralarında bulunduğu 6 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
13 sanığın “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 15’er yıla kadar hapsi, firari 2 sanığın ise dosyasının ayrılması talep edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.