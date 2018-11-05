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FETÖ'nün avukatlardan sorumlu imamı yakalandı

Samsun'da FETÖ/PDY'nin avukatlardan sorumlu imamı olduğu belirlenen S.C., saklandığı gaybubet evinde yakalandı.

  • DHA
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Samsun'da İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda, Atakum ilçesi Büyükomca Mahallesi'nde bulunan gaybubet evinde saklandığı tespit edillen S.C., takibe alındı.  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 'avukatlardan sorumlu imam' olduğu belirlenen, 4 'ByLock' kaydı bulunduğu ve 34 bin 371 erişimi tespit edilen S.C., saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Aynı zamanda FETÖ'ye bağlı müzahir kurumlarda yönetici pozisyonunda görev aldığı ve Bank Asya'da birçok hesap artırım hareketinde bulunduğu belirtilen S.C., emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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