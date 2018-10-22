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FETÖ’nün Batı Karadeniz Bölge sorumlusu gözaltına alındı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Batı Karadeniz Bölge sorumlusunu yakalayarak gözaltına aldı.

  • İHA
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Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik sürdürülen soruşturmada Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonu sonucunda örgütün Batı Karadeniz büyük bölge sorumlusu olduğu iddia edilen H.C. ve kurum çalışanı olduğu öğrenilen İ.Y. yakalandı.
 
Haklarında yakalama kararı çıkartılan iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan iki şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi.

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