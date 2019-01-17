FETÖ'nün bir dönem engellediği yerli İHA’lar, 15 bin teröristin etkisiz hale getirilmesinde etkin rol oynadı

Terörle mücadelede etkin rol oynayan yerli ve milli, silahlı, silahsız İnsansız Hava Araçları (İHA) son 3 yıldır aktif olarak operasyonlarda görev alıyor. Ülke içinde ve dışında yapılan binlerce operasyonda şuana kadar yaklaşık 15 bin civarında terörist etkisiz hale getirildi. 15 bin teröristin etkisiz hale getirilmesinde ise 2009 yılında test uçuşlarına başlayan ama FETÖ’cülerin dış bağlantıları nedeniyle sürekli engellendiği ileri sürülen İHA’ların katkısının önemli olduğu öğrenildi. Son 3 yılda yapılan operasyonlarda silahlı İHA’lar sayesinde içeri de ve dışarıda 5 bin civarında terörist doğrudan etkisiz hale getirildi. 10 bin teröristin etkisiz hale getirilmesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonları ve İHA’ların havadan sağladığı bilgi desteği etkili oldu.

FETÖ’cüler mi engel oldu

İHA’ların başarısını kanıtlayan Selçuk Bayraktar, 2009 yılında İHA’nın ilk prototipinin uçuşunu yaptığını ancak birilerinin bu durumdan rahatsız olarak uçuşların yasaklandığını açıklayarak, 4 yıllık gecikmeyi anlatmıştı. 2009 yılından itibaren test uçuşları yapıldığı Bayraktar’ın açıklamasıyla öğrenilen yerli ve milli İHA’ların, TSK’nın geç envanterine girmesinin asıl sebebinin ise Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) dış bağlantılarının devreye girmesinden kaynaklandığı ileri sürülüyor.

İsrail’den alınan ve tam anlamıyla kullanılamayan İHA’ların yer aldığı dönemde 2010 ile 2015 arasında 776 şehit verilmişti. Şu anda yerli silahlı İHA'ların 4 akıllı mühimmatı aynı aynda taşıyarak, belirlenen hedefi tam isabetle vurduğu biliniyor.

Teröre doğuda büyük darbe vuruldu

Terör örgütü PKK’nın Türkiye’de tamamen bitirilmesi ile başlatılan taarruz operasyonlarıyla başta Tunceli, Hakkari, Diyarbakır, Van, Mardin, Batman, Siirt ve Bingöl’de binlerce operasyon gerçekleştirildi. Özellikle son 2 yıl içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda terörün yoğun olduğu bölge illerde yüzlerce terörist ölü olarak ele geçirildi. İnsansız Hava Araçlarının önemli destek sağladığı son 2 yılda ise Tunceli’de 237,Bingöl’de 110, Hakkari, Diyarbakır, Van, Mardin, Batman, Siirt’te ise binin üzerinde terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesinde etkin rol oynayan İHA'ların tespitiyle F-16 savaş uçakları da bir çok operasyonda görev aldı.