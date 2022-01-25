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FETÖ'nün Bursa sorumlusu yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Bursa sorumlusu Çanakkale'de yakalandı.

İHA25 Ocak 2022 Salı 16:44 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 16:44
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Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik başlattıkları teknik ve fizikî takip sonucu, Bursa'nın sözde üst seviye güncel sorumlusu Y.O, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Y.O.'nun çantasında önemli örgütsel dokümanların ele geçirildiği öğrenildi. Y.O., Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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