FETÖ'nün Çubuk yapılanması davasında karar

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek hükmü açıkladı.

Buna göre, örgütün sözde "Çubuk imamı" Onur Torgaylı, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanıklardan Abdullah Kırım, Adem Temur, Ali Varhan, Bilal Çırak, Cafer Çeçen, Cevat Erdin, Cihan Bulut, Davut Varhan, Ekrem Özcan, Erkan Mangal, Fikret Özkan, Hasan Hüseyin Özdemir, İbrahim Gavasoğlu, Mehmet Kayabaşı, Mehmet Keser, Mevlüt İşleyen, Mustafa Burgaz, Mustafa Türkoğlu, Necati Delibaş, Necdet Kocademirci, Osman Doğan, Sedat Sayal, Serdar Sarıtaş, Şerafettin Özden, Tuncay Arslan, Tuncay Çalğan ve Veysel Söğüt'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Aynı suçtan yargılanan sanıklar Betül Durmuş, Derya Dinçer, Ertuğrul Karadaş, Esra Öztürk, Fatih Yemişçi, Gökhan Duran, Halil Çavuşoğlu, Hüseyin Yılmaz, İshak Baş, Niğmet Öcalan, Refika Delibaş ve Sema Çan ise 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

- YARDIM SUÇU VE ETKİN PİŞMANLIK KARARLARI

Mahkeme heyeti, sanıklar İsmail Hakkı Yılmaz'a "üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 3 yıl 9 ay, aynı suçtan Ramazan Akın'a ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Yargılama aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanıklar hakkında takdiri indirim uygulayan mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Yüksel, Ali Gürdal, Alparslan Küsmez, Gıyaseddin Yüce, Halit Metin Ekici, İbrahim Özdemir, İlker Aydın, Mahmut Koyuncu ve Şaban Öztürk'ü 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Bu sanıklar yönünden verilen cezaların hükmünün açıklanması geriye bırakıldı.

- 22 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Çelik, Aysel Reçber, Bünyamin Özçelik, Cumaziye Doğan, Eda Özdemir, Emine Fidan, Hacer Erbaş, Hülya Göktaş, Hürrem Kevser Tekaüt, Hasibe Sayal, Mariya Miller Akın, Mehmet Bayırtepe, Melike Bayırtepe, Meral Yılmaz, Mustafa Özdemir, Mustafa Şahin, Nafide Dinçer, Nazire Çobankaya, Sevda Serim, Şerife Serap Özçelik, Tuğba Yeşiltaş ve Yakup Geçal'ın, üzerlerine atılı suçtan beraatlerine hükmetti.

Aralarında FETÖ'nün "eski Çubuk imamı" Ahmet Tavlaşoğlu'nun da bulunduğu 8 firari sanığın dosyalarının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, bu sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının devamına, ayrıca mal varlıklarına da el konulmasını kararlaştırdı.