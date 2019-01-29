Emekliliğini isteyen Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'ın FETÖ imamlarıyla irtibatı olduğu ortaya çıktı

TSK’nın tüm savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yaparken sürpriz şekilde emekliliğini isteyen Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay’ın 26 Ocak’ta gözaltına alındığı ortaya çıktı. Akgülay’ın, FETÖ’nün TSK’daki mahrem üyelerinin haberleşmek için kullandığı ankesörlü telefonlarla irtibatı tespit edildi. Akgülay, 15 Temmuz’da Diyarbakır’da görev yaparken darbecilerin kullandığı 6 uçağın Ankara’ya uçmasına göz yummakla suçlanıyordu. Diyarbakır Başsavcılığı’nın hakkında yakalama kararı verdiği Akgülay Eskişehir’de gözaltına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bütün savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yaparken sürpriz bir şekilde emekliliğini isteyen Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM) Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'ın gözaltına alındığı ortaya çıktı.

AKGÜLAY ANKESÖRDEN ÇIKTI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Akgülay'ın, ankesörlü telefonlardan ardışık aramasının olduğu tespit edildi. Akgülay'ın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

2017 Yüksek Askeri Şurası’nda tuğgeneralliğe terfi eden Akgülay'ın emekliliğini neden istediği ortaya çıktı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı söz konusu ayrılık kararıyla çalkalanmaya devam ederken, Akgülay'ın, 26 Ocak'ta gözaltına alındığı öğrenildi. Akgülay'ın, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında yakalandığı belirtildi. Eskişehir'de gözaltına alınan Akgülay daha sonra da sorgulanmak üzere Diyarbakır'a götürüldü.

MAHREM İMAMLARLA GÖRÜŞMÜŞ

Yenişafak'ın haberine göre Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Akgülay'ın, FETÖ'nün TSK başta olmak üzere mahrem yapılanmada haberleşmek için kullandığı ankesörlü telefonlardan irtibatı tespit edildi. Akgülay'ın söz konusu ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandığı belirtildi. Akgülay'ın ankesör irtibatına ilişkin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Emniyet’teki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi beklenen Akgülay, soruşturma savcısına da bu kapsamda ifade verecek.

Tuğgeneral Akgülay, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci uçakların kalktığı Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Harekat Komutanı idi.

CUNTACI TERZİ’YE ENGEL OLMAMIŞTI

Darbeci 6 uçağın ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek için Ankara'ya gelen Semih Terzi ve beraberindeki cuntacı timin uçağının kalkmasını engellemeyen Akgülay, darbecilerle birlikte gözaltına alındı. Önce adli kontrolle serbest kalan Akgülay, savcının itirazı üzerine tutuklandı. 20 gün cezaevinde kalan Akgülay, daha sonra da serbest bırakıldı. Tutukluluğu sona eren Akgülay, hakkındaki soruşturma devam etmesine rağmen NATO Müttefik Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi Direktörü olarak Almanya Ramstain'a görevlendirildi.

GÖREVE 5 AY ÖNCE ATANMIŞTI

15 Temmuz öncesi aldığı yüksek sicil notları ve birden fazla yurt dışında etkin görevlerde görevlendirilmesi nedeniyle gelecek vadeden bir general olarak değerlendirilen Akgülay, son olarak Eskişehir BHHM ve JFAC Komutanlığı görevine getirildi. 2018 Şurası'nda bu göreve atanan Akgülay'a, bütün savaş uçaklarının harekatlarının sorumluluğu verilmiş oldu. Henüz rütbesinde 1.5 yılı geride bırakan bir general olan ve son görevine yaklaşık 5 ay önce atanan Akgülay'ın bir anda emeklilik kararı almasının arkasında söz konusu soruşturmanın olduğu ifade ediliyor.