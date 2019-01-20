FETÖ'nün 'yurtta sulh konseyi' üyelerinin savunmalarının alınmasına yarın başlanacak

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve kamuoyunda "Genelkurmay çatı davası" olarak bilinen 224 sanıklı davada, konsey üyesi olmayan sanıkların esasa ilişkin savunmalarının büyük ölçüde tamamlanmasının ardından esasa ilişkin savunma yapma sırası 38 kişilik sözde konseyin üyesi olan sanıklara geldi.

Darbe girişimi gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek üzere karargah binasına gireceği sırada Ömer Halisdemir tarafından öldürülen Semih Terzi dışındaki 37 konsey üyesinin sanık konumunda olduğu davada, esasa ilişkin savunma yapacak ilk konsey üyesi eski kurmay yarbay Savaş Kabaklı olacak.

Kabaklı'nın savunmasının ardından, dönemin Akıncı Üssü Harekat Komutanı olan eski kurmay albay Ahmet Özçetin savunma yapacak.

Konsey üyesi 2 sanık firari

Mahkemece 1 Şubat 2019'a kadar görülmesine devam edilecek olan duruşmalarda, Kabaklı ve Özçetin'ten sonra sözde konseyin diğer üyelerine esasa ilişkin savunmaları için söz verilecek.

Firari oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlıg?ı Personel I?s?lem Daire Bas?kanı olan eski tuğgeneral Ali Kalyoncu ile eski jandarma kurmay yarbay Turgay Sökmen de yakalanmaları halinde duruşma salonunda hazır edilecek.