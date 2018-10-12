FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada tanık ifadeleri alındı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla ifade veren Yılmaz Özkaya, 15 Temmuz 2016'da korgeneral rütbesiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığında Değerlendirme Denetleme Başkanı olarak görev yaptığını dile getirdi.

Yıllık iznini Muğla'da geçirdiği sırada Ankara'da savaş uçaklarının uçuş yaptığına dair bilgi geldiğini belirten Özkaya, bunun üzerine Akıncı Üssü komutanı olan eski tuğgeneral Hakan Evrim'i aradığını ancak Evrim'in cevap vermediğini söyledi.

Bundan bir süre sonra Dalaman'daki birliğe geçtiğini, yaşananların "askeri kalkışma" olduğunu televizyondan öğrendiğini aktaran Özkaya, bulunduğu yerdeki askerlerle hava araçlarının güvenliğini sağlamaya çalıştığını anlattı.

Hava Kuvvetleri Harekat Merkezini arayarak bilgi almak istediğini, telefona cevap verilmeyince emekli Tümgeneral Cevat Yazgılı'yı aradığını bildiren Özkaya, Yazgılı'ya güvenlik harekat merkezine gitmesi telkininde bulunduğunu beyan etti.

Gece boyunca, Eskişehir'deki Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin (BHHM) komutanı olan sanıklardan eski tuğgeneral Recep Ünal ile de görüşme yaptığını belirten Özkaya, savaş uçaklarının Akıncı'dan emirlere aykırı şekilde kalkış yaptığı bilgisi üzerine bulunduğu bölgedeki uçakların da izinsiz kalkmaması için tedbirler aldığını anlattı.

Bulunduğu askeri birliğe sözde sıkıyönetim emirlerinin geldiğini, emirlerin kanunsuz olduğunu söyleyerek işlem yapılmaması talimatını verdiğini ifade eden Özkaya, aynı birlikte tatil yapan Akıncı'da görevli bir yüzbaşıya talimat vererek uçaklara mühimmat yüklenmemesini sağlamasını istediğini açıkladı.

Yüzbaşının personeli ile görüşmesinden sonra kendisine bilgi verdiğini aktaran Özkaya, "Yüzbaşı telefonla konuşmasından sonra bana, 'Komutanım adamlarımın ensesine uzun namlulu silah dayamışlar, zorla mühimmat yükletiyorlarmış. Engel olamıyorum.' dedi." ifadelerini kullandı.

Suikast timinden "Cumhurbaşkanı takip helikopteri" yalanı

Darbe girişiminin yaşandığı akşam bölgede sadece 2 helikopterin uçuş yaptığını kaydeden tanık Özkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının 00.40 sularında Dalaman'a iniş yaptığını, bundan bir süre sonra da bölgeye ışıkları, telsizleri ve radar bilgileri kapalı helikopterlerin geldiğini anlattı.

Özkaya, Cumhurbaşkanının uçağının saat 01.43'te bölgeden ayrıldığını, 03.00 sıralarında da darbecilerin kontrolündeki helikopterlerin ateş açtığını öğrendiğini anlattı.

Söz konusu helikopterlerin 03.30 sularında, "Cumhurbaşkanı takip helikopteri" ifadesini kullanarak yakıt ikmali için bulunduğu askeri birliğin yanındaki Deniz Kuvvetleri yerleşkesine geldiğini ifade eden Özkaya, ikmalin yaptırılmaması üzerine helikopterlerin ayrıldığını bildirdi.

Tanık Özkaya, bir süre sonra helikopterlerden birinin gelerek Cengiz Topel Havalimanı üs komutanı olan eski tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın emriyle kalkış yaptıklarını söyleyerek yakıt ikmalinde bulunduğunu ve bölgeden ayrıldığını aktardı.

Sabah saatlerinde, Eskişehir'deki BHHM'ye giderek darbe girişiminin bastırılması için çaba sarf ettiğini anlatan Özkaya, 15 Temmuz'dan sonra oluşturulan idari tahkikat heyetinde de görev aldığını kaydetti.

Davanın görülmesine pazartesi devam edilecek.