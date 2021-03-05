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Güncel

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 40 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

AA05 Mart 2021 Cuma 09:16 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 09:38
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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasıyla irtibatlı, örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifade bulunan ve kontörlü telefonlardan mahrem imamlarla iletişim sağladıkları tespit edilen 40 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda 30'u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, biri askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imam ile 9'u subay ve astsubay 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin 7 ilde gözaltı işlemlerine devam ettiği bildirildi.

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