FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyonda 44 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinde çoğunluğu muvazzaf asker olan 25 şüpheli etkin pişmanlık yasasından faydalanıp itirafta bulunduğu öğrenildi. etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Mahrem İmam M.T. örgüt içerisindeki yapılanmayı anlatırken kendine bağlı askerlerin 15 Temmuz hain darbe girişiminin başladığı sırada, birliklerine gitmeden önce kendisinden talimat istedikleri ve aldıkları talimatlarla hareket ettiklerini, deşifre olmayan örgüt üyesi askerlerin tam hücre yapısında kripto olarak hala bilgi toplamaya devam ettiklerini söyledi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Mahrem Yapılanmasına yönelik, geçtiğimiz 19 Şubat'ta operasyon yapmıştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Mahrem Yapılanmasına, tespiti yapılan firari örgüt üyelerinin saklandığı hücre evlerine ve aralarında 28'i muvazzaf Subay-Astsubay, Emniyet Mensubu, öğretmen ve diğer devlet kurumlarına örgüt tarafından yerleştirilen kripto üyelerinde bulunduğu 106 şüpheliye yönelik olarak İzmir merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyonda, 97 şüpheli yakalanmıştı. Operasyon sonrası detaylarda ortaya çıktı.

Çoğunluğu asker 25 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlandı

Operasyon kapsamında işlemleri tamamlanan ve aralarında çoğunlukla muvazzaf asker olan şahısların bulunduğu 25 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olduğu ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında bildiklerini detaylı anlattığı öğrenildi. Dosya kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Mahrem İmam M.T. isimli şahıs, Deniz Kuvvetleri Mahrem Yapılanmasında Astsubaylardan sorumlu Öğretmen (askerlerden sorumlu mahrem abi) konumunda olduğu, kendisinin de üstünde Müdür Yardımcısı, Müdür Ve Genel Müdür bulunduğu bu hiyerarşik düzen içerisinde her mahrem abinin sadece kendi askerleriyle ilgilenerek bilgi akışının sağlandığı ve bunun gizlilik içerisinde yapıldığı, bu şekilde Örgüt lideri Fetullah Gülen’den gelen talimatların silsile yolu ile askerlere iletildiğini söyledi. Ayrıca, talimatlara göre hareket eden askerlerin birlikte çalıştığı ve örgüte üye olmayan görev arkadaşlarının özel yaşamlarına ilişkin bilgi, belge toplama ve fotoğraflama işlemlerinin yapıldığı, kumpas kurulduğu, şantaj yapıldığı, bu şekilde kendilerinden olan rütbeli örgüt üyelerinin kritik görevlere getirilerek askeriye içinde etkin oldukları yönünde bilgilere ulaşıldı..

Ardışık aramayı anlattı

Mahrem İmamların örgüt güdümünde hareket eden askerlerle gizlilik içerisinde görüştükleri, buluşma yer ve zamanların bir önceki görüşmede yüz yüze belirlendiği, acil veya olağanüstü bir durum söz konusu olduğunda iletişime geçerken takibi daha zor olması sebebiyle ankesör ve büfe telefonlarıyla sorumlu oldukları askerleri aradıkları belirtildi. Polis ekipleri, mahrem imamların sorumlu oldukları asker şahısları gruplara bölerek, birbirinin peşi sıra, kısa aralıklarla gerçekleştirip ardışık olarak aradıkları, aynı zamanda bazı asker şahıslarla tek görüşmeleri sebebiyle tekil aramalarında gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı.

Deşifre olmayan örgüt üyesi askerler, tam hücre yapısında kripto olarak hala bilgi toplamaya devam ediyor

Yine soruşturma detaylarında mahrem imam M.T. isimli şahsın kendine bağlı askerlerin 15 Temmuz hain darbe girişiminin başladığı sırada, birliklerine gitmeden önce kendisinden talimat istedikleri ve aldıkları talimatlarla hareket ettikleri, o gece TSK içinde olan olayların anlık olarak kendisine anlatıldığı ve diğer yönetici konumundaki mahremler ile durum değerlendirmesinin yapıldığı, hain darbe girişiminin başarısız olması ile deşifre olmayan örgüt üyesi askerlerin tam hücre yapısında kripto olarak hala bilgi toplamaya devam ettiklerini söyledi. Yapılan çalışmalar sonucunda; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce işlemleri tamamlanan 93 şüpheli şahsı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk ederken, şüphelilerden 46'sı tutuklandı, 2 şahıs ev hapsi şartı, 1 şahıs emniyetten ve 44 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sabah saatlerinde başlatılan operasyon ile ilgili detaylarda ortaya çıkmaya başladı. İzmir polisinin, firari örgüt üyelerinin saklandığı hücre evlerine ve aralarında Subay-Astsubay, Emniyet Mensubu, öğretmen ve diğer devlet kurumlarına örgüt tarafından yerleştirilen kripto üyelerinde bulunduğu 183 şüpheliye yönelik olarak İzmir merkezli 42 ilde operasyon yapıldı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda; Deniz Kuvvetleri Mahrem Yapı içerisinde yer alıp halen hücre evlerinde kalarak örgütsel faaliyetlerine devam eden mahrem imamlara ve bu imamlar ile irtibatlı 51’i muvazzaf 81 asker,(muazzaf,ihraç,açıkta, askeri okuldan ilişiği kesilen) aralarında Polis, Öğretmen ve diğer devlet kurumlarına örgüt tarafından sızdırılan şahıslar ile birlikte, 34 hücre evi olmak üzere toplam 220 adreste yapılan aramda 154 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

TEPE YÖNETİCİNİN YEĞENİ VE EŞİ DE YAKALANDI

Hücre evlerinde yakalananlar arasında terör örgütünün tepe yöneticilerinden olan Barbaros Kocakurt’un firari olan yeğeni H.K. ve eşi S.U.K. bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda sahte kimlik, örgüt içerisinde kullanılmak üzere 62 bin lira 2 bin 770 dolar ve 2 bin 700 euro, çok sayıda örgütsel dokümanlar ve dijital veriler ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler İzmir emniyetine getirilmeye başlanırken firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlimiz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri olarak FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Mahrem Yapılanmasına, tespiti yapılan firari örgüt üyelerinin saklandığı hücre evlerine ve aralarında Subay-Astsubay, Emniyet Mensubu, öğretmen ve diğer devlet kurumlarına örgüt tarafından yerleştirilen kripto üyelerinde bulunduğu 106 şüpheliye yönelik olarak İzmir merkezli 32 (otuz iki) ilde 19.02.2019 günü eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda; Deniz Kuvvetleri Mahrem Yapı içerisinde yer alıp halen hücre evlerinde kalarak örgütsel faaliyetlerine devam eden mahrem imamlara ve bu imamlar ile irtibatlı 48’i muvazzaf 68 asker (muvazzaf, ihraç, açıkta, askeri okuldan ilişiği kesilen) aralarında Polis, Öğretmen ve diğer devlet kurumlarına örgüt tarafından sızdırılan şahıslar ile birlikte, Gaybubet evi olarak bilinen evlerde saklandıkları tespit edilen ve başka soruşturmalarca aranma kaydı bulunan 9 şahıs olmak üzere toplam 97 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Operasyon kapsamında işlemleri tamamlanan ve aralarında çoğunlukla muvazzaf asker olan şahısların bulunduğu 25 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmuş ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında bildiklerini detaylı anlatmışlardır. Soruşturma detaylarında; dosya kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Mahrem İmam M.T. isimli şahıs Deniz Kuvvetleri Mahrem Yapılanmasında Astsubaylardan sorumlu ÖĞRETMEN (askerlerden sorumlu mahrem abi) konumunda olduğu, kendisinin de üstünde MÜDÜR YARDIMCISI, MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR bulunduğu bu hiyerarşik düzen içerisinde her mahrem abinin sadece kendi askerleriyle ilgilenerek bilgi akışının sağlandığı ve bunun gizlilik içerisinde yapıldığı, bu şekilde Örgüt lideri Fetullah Gülen’den gelen talimatların silsile yolu ile askerlere iletildiği, talimatlara göre hareket eden askerlerin birlikte çalıştığı ve örgüte üye olmayan görev arkadaşlarının özel yaşamlarına ilişkin bilgi, belge toplama ve fotoğraflama işlemlerinin yapıldığı, kumpas kurulduğu, şantaj yapıldığı bu şekilde kendilerinden olan rütbeli örgüt üyelerinin kritik görevlere getirilerek askeriye içinde etkin oldukları yönünde bilgilere ulaşılmıştır. Mahrem İmamların örgüt güdümünde hareket eden askerlerle gizlilik içerisinde görüştükleri buluşma yer ve zamanların bir önceki görüşmede yüzyüze belirlendiği, acil veya olağanüstü bir durum söz konusu olduğunda iletişime geçerken takibi daha zor olması sebebiyle ankesör ve büfe telefonlarıyla sorumlu oldukları askerleri aradıkları, (genelde 40-50sn geçmeyen görüşmeler, bazende çağrı olarak) mahrem imamların sorumlu oldukları asker şahısları gruplara bölerek, birbirinin peşi sıra kısa aralıklarla gerçekleştirip ardışık olarak aradıkları aynı zamanda bazı asker şahıslarla tek görüşmeleri sebebiyle Tekil aramalarında gerçekleştirildiği bilgisine ulaşılmıştır. Yine soruşturma detaylarında mahrem imam M.T. isimli şahsın kendine bağlı askerlerin 15 Temmuz hain darbe girişiminin başladığı sırada birliklerine gitmeden önce kendisinden talimat istedikleri ve aldıkları talimatlarla hareket ettikleri, o gece TSK içinde olan olayların anlık olarak kendisine anlatıldığı ve diğer yönetici konumundaki mahremler ile durum değerlendirmesinin yapıldığı, hain darbe girişiminin başarısız olması ile deşifre olmayan örgüt üyesi askerlerin tam hücre yapısında kripto olarak hala bilgi toplamaya devam ettikleri bilgisine ulaşılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce işlemleri tamamlanan 93 şüpheli şahıs İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup; şahıslardan 46 şahıs TUTUKLANARAK cezaevine teslim edilmiş, 2 şahıs Ev Hapsi Şartı, 1 Şahıs Emniyetten ve 44 şahıs ADLİ KONTROL ŞARTI ile serbest bırakılmıştır. Hain Terör Örgütünün tüm kadrolarının ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarımız vatandaşlarımızın katkıları ile kararlılıkla devam etmektedir