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FETÖ’nün deşifre olmamak için kripto paralara yöneldiği ortaya çıktı

Örgütün Ege bölgesindeki öğrencilerden sorumlu ablasının üzerinden çıkan el yazısıyla yazılmış bir not, finans trafiği sıkı takipte olan FETÖ’nün deşifre olmamak için kripto paralara yöneldiğini ortaya çıkardı.

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FETÖ’nün Manisa, Uşak ve İzmir bölgesinde lise ve üniversite öğrencilerinin ablası olan A.Y.’nin üzerinde çıkan bir not kağıdı FETÖ soruşturmasını farklı bir boyuta taşıdı. ‘Paribu’ başlığıyla  “PGE57…Tarafınıza tanımlanmış sabit TL yatırma kodunuzdur. Artık bu kodla adınıza kayıtlı her hangi bir banka hesabınızdan yapacağınız TL transferleriniz paribu bakiyenize otomatik yansıtılacaktır” el yazılı not incelemeye alındı. A.Y. önce, bu notunun cezaevinde bulunan eşi Ç.Y’nin kendisinde bulunan telefonuna mesaj geldiğini ve eşine sormak için not aldığını anlattı. 
İNCELEME BAŞLADI 
 
Dünyanın en önemli kripto para birimi olan Bitcoin’in ve diğer kripto paraların hızlı, güvenilir ve kolay şekilde alınıp satılabildiği Paribu sisteminden geldiği değerlendirilen notun FETÖ’nün yeni bir sistemi olup olmadığı incelemeye alındı. Yazının kendisine ait olduğunu itiraf eden A.Y. ise FETÖ’nün yeni kara para aklama trafiğini şöyle anlattı: “Eşim cezaevinden çıktıktan sonra bir yakınının yanında çalışmaya başladı. Ek iş olsun diye sanal para olan bitcoin alıp satıyordu. Bu satışı da paribu üzerinden yapıyordu. Bu konunun ayrıntısını eşim daha iyi biliyor.” 
 
50 KİŞİYİ DEŞİFRE ETTİ
 
Polis, ele geçirilen not ile kripto para sistemi üzerinden ne gibi işlemler yapıldığı, bu sistem üzerinden FETÖ’nün maddi olarak kimlere para yatırdığı incelemeye aldı. ByLock ve Eagle kullandığını söyleyen A.Y. darbe öncesinde örgüt içerisinde faaliyet gösteren 50 kişi hakkında önemli bilgiler verdi. 
 
(Akşam)

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