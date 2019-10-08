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FETÖ'nün ''destekçilerine'' operasyonda 10 tutuklama

Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı oldukları, mesleklerinden ihraç edilen örgüt üyelerine maddi ve hukuki yardım sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 10'u tutuklandı.

  • AA
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'den ihraç edilen ya da eşleri tutuklanan ailelere, maddi ve hukuki yardım sağladıkları öne sürülen 26 şüpheliden 3'ü daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 22'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı. 12 zanlı ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

FETÖ soruşturmaları kapsamında mesleklerinden ihraç edilen örgüt üyelerine maddi ve hukuki yardım sağladıkları iddiasıyla 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, yaklaşık 9 ay yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından 2 Ekim'de Konya, Antalya, Ankara, Kastamonu, Yalova, Şanlıurfa ve Aksaray'da başlattığı eş zamanlı operasyonda aralarında avukatların da olduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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