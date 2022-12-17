Altılı masayı destekleyen ünlü hukukçular İBB Başkanı'nın kesinleşmemiş ceza üzerinden siyasi şov yaptığını vurgularken, FETÖ'nün ABD'deki işbirlikçileri, İmamoğlu'na sahip çıktı.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) danışmanı ve terör örgütü FETÖ destekçisi Henri Barkey, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "YSK üyelerime heyet halinde hakaret" suçundan aldığı ceza üzerine İmamoğlu'nu savundu. Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Barkey, cezadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu gösterirken, kararın İmamoğlu'nu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne geçirdiğini savundu. Barkey, "İkinci kaybeden, cumhurbaşkanlığı için ortak aday olacağını sanan Kılıçdaroğlu" dedi. 15 Temmuz darbe girişimini 4 ay önce Mart ayında ima ettiği ortaya çıkan ve Türkiye düşmanlığıyla tanınan Michael Rubin de, İmamoğlu'nu 'karizmatik, genç' diye överken, Cumhurbaşkanı'na 'gayrimeşru' muamelesi yapma çağrısında bulunacak kadar alçaklaştı. Rubin, Venezuela örneği vererek ABD'nin Türkiye'ye müdahale etmesi gerektiğini savundu.

DARBEYİ SAVUNMUŞTU

Rubin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra kaleme aldığı "Neden Türkiye'deki darbe ümit anlamına gelebilir" başlıklı yazısında açıkça kanlı girişimin Türkiye için "iyi bir şey" olduğunu yazmış, Başkan Erdoğan ve hükümetten "ancak bu şekilde kurtulmanın mümkün olduğunu" savunmuştu.

İKİ İSİM DE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞIYLA TANINIYOR

Amerikan Girişimcilik Enstitüsü uzmanı Michael Rubin, FETÖ'ye verdiği destekle biliniyor. Darbe girişiminde FETÖ'yü aklamaya çalışan ve Türkiye aleyhindeki mesnetsiz iddia ve iftiralarında bulunan Rubin'in, "Reconsidering Fetullah Gülen (Fethullah Gülen'i Yeniden Düşünmek)" başlıklı makalesinin FETÖ örgütü elebaşı Gülen'e ait internet sitesinde yer alması dikkati çekmişti. Başkan Erdoğan, Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırlar sergileyen Rubin hakkında 'örgüt adına suç işlemek'ten suç duyurusunda bulunmuştu. CIA'nın eski danışmanı Henri Barkey'in ise FETÖ'nün ABD ayağı olan Rumi Forum organizasyonunda profesyonel olarak görev aldığı ortaya çıkmıştı. Barkey, Council Foreign Relations (CFR) adlı düşünce kuruluşunda Ortadoğu uzmanı olarak görev yapıyor.

'MASA'CI HUKUKÇULAR 'ŞOV' DEDİ

Prof. Dr. Ersan Şen, "İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık, daha istinaf ve Yargıtay var. Hiçbir şeyin sonu değil" dedi, Prof. Dr. Ümit Kocasakal ise "Ceza kesinleşmemiş ama ortalık toz duman" ifadesini kullandı.

İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis verilmesinin ardından oluşturulan havaya 6'lı masanın destekçisi hukukçulardan bile tepki geldi.

■ CEZA HUKUKÇUSU PROF. DR. ERSAN ŞEN: "İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık. Kardeşim sen hizmetlerinle konuşursun. Kaldığın yerden devam et. Hiçbir şeyin sonu değil. Daha bunun istinafı, Yargıtay'ı var. Topluma yansıma nasıl? Toplum bitirmiş; 2 yıl 7 ay 15 gün, siyasi yasak geldi, kayyum tayin edildi. Anlatıyorum inanmıyor bana. Buna mahkeme karar vermeyecek. Belediye başkanlığından kimse alamaz. Kesinleştiğinde 1 yıl kasti suçla hapis cezası aldığında ertelense bile bitti.. İstinaf, Yargıtay temyiz yolları bitip tükendiğinde, kesinleştiğinde kasten işlediği suçtan mahkumiyeti aldığın anda anahtarı teslim edersin. Cezası kesinleşirse, infaz edilmemesi başka bir şey, yatarını söyleyeyim mi? 30 gün kemiksiz girecek içeri."

HAYRA ALAMET DEĞİL

■ ESKİ İSTANBUL BARO BAŞKANI PROF. DR. ÜMİT KOCASAKAL: "Doğruluğu veya yanlışlığından bağımsız olarak; karar yeni çıkmış, henüz kesinleşmemiş. Gidilebilecek iki denetim muhakemesi yolu var. Ama ortalık toz duman. 'Kahramanlık türküleri' dört bir yanı sarmış! Açıklamalar da ardı ardına. ABD, İmamoğlu'na verilen hapis cezasından dolayı 'Derinden endişeliymiş!'. AB de adil seçim ve demokrasi için kaygılı! Elbette hepsi demokrasi ve ifade özgürlüğü adına! Ne de düşünür ve severler Türkiye'yi! Graham Fuller'in saz arkadaşlarından CIA'cı Henri Barkey de topa girmiş! Şok dalgaları her köşeye ulaşacakmış! Ulaştı bile! Bu çevrelerin, sadece belli davalar ve kişiler için gösterdiği 'hassasiyetler', Duydukları 'kaygı' ve 'endişeler' pek hayra alamet değildir, kaygılıyım!"