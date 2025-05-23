FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 9 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ'yle irtibatlı olduklarına ilişkin haklarında itirafçı beyanları bulunan 9 şüpheli için harekete geçildi.

Bu şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık aranma yöntemini kullanan, garson fişlemeleri ve Bank Asya'da hesabı olan, özellikle fakülte yüksekokulu döneminde emniyet mahrem yapılanmasında bulunduğu tespit edilen kişilerle irtibatlı olduğu belirlendi.

Savcılığın haklarında gözaltı kararı verdiği, 6'sı aktif emniyet personeli ile 1'i ihraç, 2'si okul döneminde ilişiği kesilmiş 9 şüpheli, İstanbul, Bursa, Ankara, Erzurum ve Gümüşhane'de yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.