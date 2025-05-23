İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2025 Cuma / 26 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,0316
  • EURO
    44,2496
  • ALTIN
    4172.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 9 kişi yakalandı
Güncel

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 9 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Savcılığın haklarında gözaltı kararı verdiği, 6'sı aktif emniyet personeli ile 1'i ihraç, 2'si okul döneminde ilişiği kesilmiş 9 şüpheli, İstanbul, Bursa, Ankara, Erzurum ve Gümüşhane'de yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

AA23 Mayıs 2025 Cuma 09:20 - Güncelleme:
FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 9 kişi yakalandı
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ'yle irtibatlı olduklarına ilişkin haklarında itirafçı beyanları bulunan 9 şüpheli için harekete geçildi.

Bu şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık aranma yöntemini kullanan, garson fişlemeleri ve Bank Asya'da hesabı olan, özellikle fakülte yüksekokulu döneminde emniyet mahrem yapılanmasında bulunduğu tespit edilen kişilerle irtibatlı olduğu belirlendi.

Savcılığın haklarında gözaltı kararı verdiği, 6'sı aktif emniyet personeli ile 1'i ihraç, 2'si okul döneminde ilişiği kesilmiş 9 şüpheli, İstanbul, Bursa, Ankara, Erzurum ve Gümüşhane'de yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.