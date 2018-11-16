FETÖ'nün esnaf yapılanmasını devam ettirmeye çalıştığı ortaya çıktı

İzmir'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda, FETÖ'nün esnaf yapılanmasını devam ettirdiği ileri sürülen 17 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde; yüklü miktarda para ve örgüt mensuplarının yakalanmaları halinde polis tarafından yapılacak sorgu esnasında vermeleri gereken cevaplar ile ilgili olarak hazırlanmış döküman ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ'nün esnaf yapılanmasının Buca bölgesinde faaliyetlerine devam ettiğini, yapılan teknik takipler sonucunda tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan yakalama ve arama kararına istinaden, sabah saatlerinde, il merkezinde, Torbalı ve Dikili ilçelerinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı çok sayıda adrese operasyon yaptı.

Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden bir kısmının FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan aranır durumda oldukları ve örgütün gizli haberleşme sistemi olan ByLock kullandıkları tespit edildi. Ayrıca yapılan aramalarda ikametlerde bulunan kasalar içerisinde yüklü miktarda para ve örgüt mensuplarının yakalanmaları halinde polis tarafından yapılacak sorgu esnasında vermeleri gereken cevaplar ile ilgili olarak hazırlanmış döküman ele geçirilmiştir. Yapılan operasyon ile ilgili olarak tahkikat çok yönlü olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapıldığı bildirildi.