FETÖ’nün finansörlerine ceza yağdı
GEN-PA Telekomünikasyon A.Ş’nin İcra Kurulu Başkanı Muhammed Fatih Erdem’in, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.
- STAR
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Muhammed Fatih Erdem Bylock’u Google Play’den indirdiğini, örgütsel konuşma yapmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, sanık Muhammed Fatih Erdem’i, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Polatlı yapılanmasına ilişkin davada, Bak Piliç Entegre Tavukçuluk AŞ’nin ortaklarında Mehmet Hanifi Bak’a, “silahlı terör örgütüne üyelikten” 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bak’ın yüzde 85 oranında ortağı olduğu Bak Piliç Entegre Tavukçuluk A.Ş’ye müsadere konulmasını kararlaştıran mahkeme, hükmün kesinleşinceye kadar şirketin kayyum yönetiminde kalmasına karar verdi.
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