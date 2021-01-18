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FETÖ'nün firari ''Ankara dershaneler sorumlusu'' yakalandı

Ankara'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'Ankara dershaneler sorumlusu' olduğu belirtilen Hakan A. yakalandı.

AA18 Ocak 2021 Pazartesi 08:03 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 08:03
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AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün "Ankara dershaneler sorumlusu" olduğu belirlenen Hakan A'nın Etimesgut ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlının Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmalarda firari olduğu ve Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesince aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.

FETÖ'nün dershanelerinde yöneticilik yaptığı, Bank Asya hesabı ve örgütün gizli haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olduğu tespit edilen Hakan A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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