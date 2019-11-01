FETÖ’nün firari imamı Adil Öksüz’ün serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada karar
FETÖ’nün firari imamı Adil Öksüz’ün serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme 24 sanığın beraatine karar verirken, 2 sanığa 'görevi kötüye kullanma' suçundan 5 ay hapis cezası verdi. 2 sanığın dosyasının ise ayrılmasına hükmedildi.
- DHA
FETÖ’nün firari imamı Adil Öksüz’ün serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme 24 sanığın beraatine karar verirken, 2 sanığa "görevi kötüye kullanma" suçundan 5 ay hapis cezası verdi. 2 sanığın dosyasının ise ayrılmasına hükmedildi.
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