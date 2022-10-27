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FETÖ'nün firari üyelerini yurt dışına kaçıran 2 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerini Yunanistan'a kaçırdığı ileri sürülen 2 zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

AA27 Ekim 2022 Perşembe 18:55 - Güncelleme:
FETÖ'nün firari üyelerini yurt dışına kaçıran 2 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, geçmişte FETÖ'nün mahrem yapılanması içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve Kanun Hükmünde Kararname ile öğretmenlikten ihraç edilen D.A. ve A.K'nin, firari FETÖ şüphelilerini yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçırdığı bilgisine ulaştı.

Yapılan araştırmada, 22 Ekim'de Osmaniye'den kara yoluyla İstanbul ve ardından Edirne'nin Keşan ilçesine gittiği tespit edilen 2 şüpheli, 25 Ekim'de döndükleri Osmaniye'de, şehirlerarası otobüs terminalinde gözaltına alındı.

Yapılan üst aramasında 2 bin 400 avro ele geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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