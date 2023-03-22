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FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon! 21 şüpheli yakalandı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgüt içinde ‘gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan 21 şüpheli yakalandı.

IHA22 Mart 2023 Çarşamba 08:51 - Güncelleme:
FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon! 21 şüpheli yakalandı
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, haklarında yakalama kararı bulunan firari örgüt üyeleri ile ilgili geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ mensuplarıyla ilgili ortak çalışma yaptı. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yürütülen çalışmalarda, haklarında yakalama kararı bulunan, örgütün hücre/güvenli ev olarak adlandırdığı "gaybubet" diye nitelendirilen örgüt evlerinde saklandıkları tespit edilen, geçmiş dönemde kamu ve özel sektörden ihraç edilmiş 25 firari şahsın yakalanması için bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan hücre evlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konuldu. Yakalanan 21 FETÖ üyesi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

  • gaybubet evi
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