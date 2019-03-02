Denizli’de FETÖ’nün ‘gaybubet evleri’ne düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında firari sanıkların saklandığı gaybubet evleri diye adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyon yapıldı. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından önceden belirlenen 2 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlileri ile örgütün sözde il yapılanmasında üst yönetim içerisinde ‘büyük bölgeci’ diye adlandırılan 6 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar arasında yaşlı bir kadının da olması dikkatlerden kaçmadı.

Operasyonda gözaltına alınan B.S. ve E.S. çifti ile H.R.U, C.S, M.Ö. ve H.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Evlerde yapılan aramalarda ise cep telefonları ve dijital materyallerle örgüt tarafından dağıtıldığı değerlendirilen 30 bin 680 TL ve bin 285 dolar ele geçirildi.