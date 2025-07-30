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Güncel

FETÖ'nün güncel finans ve Adalet teşkilatı yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanması ve Adalet teşkilatı mahrem yapılanması yönelik operasyonlarda toplam 12 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

IHA30 Temmuz 2025 Çarşamba 08:23 - Güncelleme:
FETÖ'nün güncel finans ve Adalet teşkilatı yapılanmasına operasyon
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; haklarında daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılama yapılmış olmasına rağmen başka şüphelilerden elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak iddianame tarihlerinden sonra örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen ve bu şekilde örgütün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları anlaşılan 6 şüphelinin, 30 Temmuz 2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

FETÖ'NÜN ADALET TEŞKİLATI MAHREM YAPILANMASINA OPERASYON: 6 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik 3 ilde 6 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mahrem imamları ile operasyonel hat irtibatı olan ve haklarında ifade, ankesör/ardışık/ periyodik arama, bağlılık ve sadakatlerine göre örgüt tarafından yapıldığı tespit edilen kodlamalar gibi çeşitli deliller elde edilen 1'i aktif olmak üzere toplam 6 şüphelinin Ankara merkezli 3 ilde 30 Temmuz tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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