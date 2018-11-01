FETÖ'nün 'hakim ve savcı çalışma evleri'ne yönelik soruşturma

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri" soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 3 avukat ile bir uzman yardımcısının İstanbul, Ankara, Artvin ve Ağrı'da ikamet ettikleri öğrenildi.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.